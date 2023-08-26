尚穆根：新加坡不会容忍金融服务领域被滥用进行非法洗黑钱活动

金融服务业领域对新加坡至关重要，而要确保这个领域达到世界级水平，其一关键就是不能也不会容忍洗黑钱和境外赌博等非法活动。

内政部长兼律政部长尚穆根8月21日接受《每日新闻》（Berita Harian）的播客访问，在谈到10亿元洗黑钱案时作出上述说法。

尚穆根指出，新加坡致力于维持很高的国际标准，金融服务领域对我国非常重要，占国内生产总值的14%，有20万人在这个行业工作。

“我们要确保金融服务业达到世界级水平、是良好的、强大的，因为这关系到很多人的工作。其中一部分就是要确保有人从事非法活动时，例如在新加坡境外进行非法赌博活动，然后把钱带进本地洗黑钱，我们不能也不会容忍这种行为。”

相信是本地历来涉款额最大的10亿元洗黑钱案8月23日在国家法院过堂，控方需更多时间进行调查，申请将10名被告继续还押一周。法官批准申请，案展8月30日再过堂。

尚穆根在播客访问中说：“调查目前还在进行中，我不想说太多，也不能说太多，部分原因是因为我们还不知道所有的细节。

“但我可以告诉你们的是，调查已经进行了几个月，我们持续和仔细研究了几个月，并决定采取行动，我们严厉对待某些特定行为。等案情公开时，你们会知道是哪种行为。”