超过九成新加坡人重视雇主和工会维护劳资政价值观

王康威

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发布 / 2023年8月26日 6:51 PM
人民行动党政策论坛顾问、通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明公布关于本地劳资政价值观和竞争力调查的结果。（邝启聪摄）
人民行动党政策论坛顾问、通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明公布关于本地劳资政价值观和竞争力调查的结果。（邝启聪摄）

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超过九成的新加坡人认为，雇主和工会维护劳资政价值观是非常重要的。另外也有87%受访者对雇主和工会将继续维护劳资政价值观抱持“非常大”或“中度”的信心。

人民行动党政策论坛（PAP Policy Forum）在星期六（8月26日）举行的第一场“透视”（Insights）系列对话会上，公布上述关于本地劳资政价值观和竞争力调查的结果。

这项在线调查于2023年7月28日至8月6日间进行，共收到约1500份答复。调查的八道问题是根据已故建国总理李光耀在1955年至2012年间向工人和雇主发表讲话时，所提及的四大主题而设计。这四大主题包括重视团结和国际利益、为未来接受痛苦的调整，维护劳资政模式以及提高生产力和竞争力。

有93％的受访者就强烈同意新加坡应该不断提高生产力和竞争力，超过91%的受访者也对于新加坡能继续做到这一点抱有“非常大”或“中度”的信心。

不过调查也发现，与完成高等教育的新加坡人相比，完成中等教育的新加坡人对工会、雇主和政府能合作促进新加坡的繁荣和进步有更大的信心。

行动党政策论坛顾问、通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明说，这可能因为接受中等教育的新加坡人与职总有更多接触，更能看到职总的贡献。劳资政伙伴可在接触新加坡人方面面对的挑战进行一些反思。

“透视”系列对话会为了纪念李光耀百岁冥诞而办，首场对话会主题为“劳资政：过去、现在和未来”，主要探讨劳资政密切合作的重要，以及行动党和全国职工总会共生（symbiotic）关系的发展。

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