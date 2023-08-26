超过九成新加坡人重视雇主和工会维护劳资政价值观

超过九成的新加坡人认为，雇主和工会维护劳资政价值观是非常重要的。另外也有87%受访者对雇主和工会将继续维护劳资政价值观抱持“非常大”或“中度”的信心。

人民行动党政策论坛（PAP Policy Forum）在星期六（8月26日）举行的第一场“透视”（Insights）系列对话会上，公布上述关于本地劳资政价值观和竞争力调查的结果。

这项在线调查于2023年7月28日至8月6日间进行，共收到约1500份答复。调查的八道问题是根据已故建国总理李光耀在1955年至2012年间向工人和雇主发表讲话时，所提及的四大主题而设计。这四大主题包括重视团结和国际利益、为未来接受痛苦的调整，维护劳资政模式以及提高生产力和竞争力。

有93％的受访者就强烈同意新加坡应该不断提高生产力和竞争力，超过91%的受访者也对于新加坡能继续做到这一点抱有“非常大”或“中度”的信心。

不过调查也发现，与完成高等教育的新加坡人相比，完成中等教育的新加坡人对工会、雇主和政府能合作促进新加坡的繁荣和进步有更大的信心。

行动党政策论坛顾问、通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明说，这可能因为接受中等教育的新加坡人与职总有更多接触，更能看到职总的贡献。劳资政伙伴可在接触新加坡人方面面对的挑战进行一些反思。

“透视”系列对话会为了纪念李光耀百岁冥诞而办，首场对话会主题为“劳资政：过去、现在和未来”，主要探讨劳资政密切合作的重要，以及行动党和全国职工总会共生（symbiotic）关系的发展。