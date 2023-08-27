当年是竞选对手 陈清木陈如斯现为陈钦亮助选

2011年总统选举以0.34%微差落选的新加坡前进党主席陈清木医生，以个人名义出面为本届总统候选人陈钦亮助选。

职总英康前总裁陈钦亮星期天（8月27日）早上与2011年总统选举的两名对手，新加坡前进党主席陈清木医生和新加坡民主党党员陈如斯，在牛车水珍珠坊百货商场熟食中心用早餐，并召开联合记者会。

陈如斯也是陈钦亮本届总统选举的提名人。

他们三人在2011年总统选举四角战中曾是对手，加起来的票数达到64.8%。陈庆炎总统当时是以35.2％的得票险胜。

陈清木在记者会上强调，他是以个人名义支持陈钦亮参选总统，与政党无关。

他说：“我们今天是作为有着共同理想的同志（comrades）来到这里，那就是希望我国有一位独立的总统……新加坡人渴望透明度和问责制，让另一位由体制支持的候选人担任总统是不能实现这一点的，只有真正独立的总统才能胜任。”

陈钦亮在记者会上说感谢陈清木和陈如斯的支持，并会善用两人给予他宝贵的建议来接触选民。“我们会继续发扬我们的团队精神，主动与政府合作，以实现我们的共同目标，就是让人民的生活更加美好。”

陈钦亮在答复媒体询问时指出，反对党并没有为他的竞选活动提供资金。他强调，陈清木和陈如斯是以个人名义站出来支持他。“我们团结起来是希望让一名独立的总统能当选。”

“三陈”在珍珠坊百货商场熟食中心用完早餐后，一同步行至附近的记者会地点。50多名支持者一路用英语呐喊助威：“陈钦亮，我们的总统，我们的选择！”（our president, our choice）。