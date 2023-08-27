反对党人物挺陈钦亮 黄国松：令人担忧和不健康现象

总统候选人黄国松认为，多名反对党成员在本届总统选举中，联合起来支持另一候选人陈钦亮，是个令人担忧和不健康的现象。

新加坡政府投资公司前首席投资官黄国松（75岁）星期天（8月27日）中午走访牛车水大厦时，针对新加坡前进党主席陈清木医生，在同一天早上出面为职总英康前总裁陈钦亮助选一事，做出以上回应。新加坡民主党党员、陈钦亮的提名人陈如斯，也到场支持他。陈钦亮、陈清木和陈如斯2011年都曾参选总统。

黄国松说，总统选举不该被政治化，总统应是团结全民的力量。不过，陈钦亮的做法却是在分化社会，说明他不尊重总统一职。

“新加坡宪法规定，总统或竞选总统者不可属于任何政党，但今天早上发生的事违法了宪法精神。我促请人们不要把总统选举与全国大选混淆。”

陈清木以“个人名义”挺陈钦亮 黄国松：不可能脱离政党关系

尽管陈清木强调，他是以个人名义支持陈钦亮参选总统，与政党无关，但黄国松认为，陈清木不可能完全脱离他创立和领导的政党。

新加坡前进党主席陈清木医生（右二）星期天（8月27日）早上出面为职总英康前总裁陈钦亮（中）助选。新加坡民主党党员、陈钦亮的提名人陈如斯（左二）也到场支持他。（陈斌勤摄）

黄国松说：“他们这么做是让总统选举沦为龌龊政治（gutter politics），我认为这是相当可耻的。你怎么能把总统选举搞成龌龊政治，并玷污总统一职呢？我们不该这么做。”

他也强调，他不会因此改变竞选策略，而会继续向人们重申，总统候选人必须是无党派。

另外，黄国松星期天早上也走访淡滨尼圆巴刹与熟食中心。他说，竞选活动进行得非常顺利。尽管他刚启动选举行程时，觉得自己处于下风，但他认为自己已慢慢赶上其他“占优势的候选人”。

通过网络平台展开竞选活动，也让黄国松有机会接触到更多新加坡人。“网络平台让我能同那些我无法通过走访活动，以及主流媒体接触的人交流。这个平台也是我接触年轻人的渠道。”