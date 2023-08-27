新越联系框架协定将获提升 涵盖新兴领域合作

新加坡和越南将提升支撑两国经济合作的“新越联系框架协定”，以正式涵盖近年来备受关注的一些新兴领域，包括能源联通和可持续发展等。

“新越联系框架协定”（Singapore-Vietnam Connectivity Framework Agreement）是新越两国于2005年签署的一项历史性框架协定。这是协定自2006年生效以来，首次获得提升和更新。

这项协定目前涵盖两国在六大领域的合作，即教育和培训、金融、投资、交通、信息科技和通信，以及贸易和服务。

协定提升之后，这六个领域连同旅游，将并入名为“互联互通”（connectivity）的支柱下，两国也同意划定四个新的支柱——能源联通、可持续发展、基础设施，以及数码和创新。

贸工部星期天（8月27日）发文告说，人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生和越南计划投资部长阮志勇，会在李显龙总理和越南总理范明政的见证下，于星期一（28日）交换提升协定的补充信函。

李总理应范明政的邀请，星期天抵达越南首都河内展开三天访问，信函交换仪式会在河内举行。

通过新越联系框架协定，新加坡和越南每年都会举行新越联系部长会议，以加强双边关系及推进两国贸易和投资关系。第17届联系部长会议星期天在河内举行，由陈诗龙和阮志勇联合主持。

贸工部在文告中提到，两名部长领头讨论新越在能源联通、可持续发展，以及数码和创新三个新兴领域的合作，并肯定了自上一次开会以来，两国在教育、金融、交通等其他领域合作上取得的进展。