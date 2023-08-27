联达科技：股东大会如期举行 延迟会危及潜在退市要约

试图改革联达科技（ASTI Holdings）董事会的四名公司股东（下称有关股东）寻求推迟原定于下星期四（8月31日）举行的股东大会，但公司表示股东大会将如期举行，因为“任何延迟或会危及潜在的退市要约”。

联达科技星期天（27日）发布文告表示，公司星期五（25日）办公时间后收到黄耀南等四名股东的律师来信，要求公司推迟2021财年股东大会，不然他们拟向新加坡高等法院提出申请，“禁止”该大会。

联达科技在文告中表示，8月31日是举行2021财年股东大会的最后可能日期，以满足新加坡交易所于7月21日发出的的合规通知（Notice of Compliance），所以公司无法推迟股东大会。

联达科技：股东大会若推迟会引发“多米诺骨牌”效应

另外，联达科技指有关股东未质疑股东大会召开的正确性和有效性。公司指出，股东大会若推迟会引发“多米诺骨牌”效应，包括推迟2022财年股东大会召开、2023财年前九个月未经审计业绩的发布等，进一步危及潜在的退市要约。

联达科技被列入新交所观察名单已超过四年，去年被令除牌，随后股票停牌至今已一年，仍未谈成退市要约。

黄耀南等股东因不满公司现况，在8月22日召开特别股东大会，高票通过了所有议案，包括撤除所有现任董事，并委任五人为新董事。随后，联达科技寻求法院就特大的无效性，以及五名董事的任命无效性做出裁决。

联达科技在星期天发出的文告中指出，公司在2021财年连续第三年亏损，但在重大重组后已在2022财年恢复盈利。尽管情况好转，但由于六个月日均市值低于4000万元，因此公司仍未能退出新交所观察名单。公司表示，股东最好的选择是接受并考虑泰国挂牌公司Capital Engineering Network为首的财团Prospera Alliance提出的自愿有条件现金要约。

联达科技也建议四名股东在2021财年股东大会上，与其他股东一起，对现有董事中的四名进行重新选举。