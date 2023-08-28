美国联邦储备局或需进一步加息，但承诺会在加息方面谨慎行事，美国股市上星期五（8月25日）上涨。

联储局主席鲍威尔上星期五在怀俄明州举行的杰克逊霍尔全球央行年会上说：“我们准备在适当的时候进一步加息，并打算将货币政策保持在限制性水平，直到有信心通胀率朝设定目标持续下降。”

他强调，实现通胀率降至2％的目标是美联储的职责，通胀虽已从高峰回落但仍然过高。他承诺，美联储会在即将召开的货币政策例会上，基于最新数据评估经济前景和风险，谨慎斟酌是否再加息。

纳斯达克指数上星期五上扬0.94％，标普500指数和道琼斯工商指数分别上涨0.67％和0.73％。

亚太股市星期一（8月28日）开盘呈上升趋势，东京股市上涨1.01％，首尔和悉尼分别涨0.49％和0.55％。

新加坡海峡时报指数上星期五微涨9.16点或0.29％，收报3189.88点。

以下是星期一值得关注的股票：

1. 旅店置业（Hotel Properties）星期一开市前宣布，集团获得市区重建局的临时准证，在策略发展项目奖励计划（Strategic Development Incentive Scheme）下将福临购物中心（Forum The Shopping Mall）、voco酒店（voco Orchard Singapore）和旅店置业大厦（HPL House），重新发展为由酒店、零售、办公楼和住宅组成的综合发展项目。

2. 海庭（Seatrium）星期一开市前宣布，独资子公司Seatrium Oil and Gas International与蚬壳岸外（Shell Offshore）签署意向书，为蚬壳公司在美国墨西哥湾的Sparta项目的建筑工程提供服务。

3. 长信传媒集团（G.H.Y Culture & Media）星期一开市前宣布，间接联营公司北京长信影视传媒（Beijing Changxin Film & Media）与上海腾讯企鹅影视文化传播公司签署联合制作协议，今年11月开始制作电视剧《狮城山海》。

4. 天阶控股（The Place Holdings）星期一开市前要求暂停交易，称稍后会宣布消息。

5. 试图改革联达科技（ASTI Holdings）董事会的四名公司股东（下称有关股东）寻求推迟原定星期四（8月31日）举行的股东大会，但公司表示股东大会将如期举行，因为“任何延迟或会危及潜在的退市要约”。

6. 挪迪克集团（Nordic Group）星期六（8月26日）宣布，它的系统集成、精密工程、脚手架、绝缘、石化与环境工程、洁净室、空气与水工程解决方案以及结构工程和建筑服务部门，最近赢得总值约4080万元的多项合同。