反对党领导人力挺陈钦亮 黄国松：玷污藐视总统职位

总统候选人黄国松说，多名反对党领导人联合起来力挺另一名总统候选人陈钦亮，是对总统一职的“玷污、不尊重和藐视”。

新加坡政府投资公司前首席投资官黄国松星期一（8月28日）早上走访亚逸拉惹熟食中心，再次措辞强烈地批评新加坡前进党主席陈清木医生以个人名义为职总英康前总裁陈钦亮助选一事。

除了陈清木，公开支持陈钦亮的还有已解散的国人为先党领导人陈如斯、人民力量党秘书长吴明盛和人民之声秘书长林鼎。

黄国松说，这么做是把总统职位与“龌龊政治”（gutter politics）混为一谈，他相信新加坡人会批评这么做的政党。“我不会容许政客愚弄总统职位。”

黄国松也认为，这么做是把此次总统选举变成全国大选。“这是错误的。这是非常非常错误的。相关政党为什么不能等两年，等到大选呢？为什么要混淆新加坡人？我不认为新加坡人会对此感到高兴。

他强调，反对党领导人想表达自己的政治观点，就应等到大选时再说。“他们混淆视听的行为是对新加坡人民的极大伤害 。”

对于反对党领导人声称他们是因陈钦亮是独立候选人而支持他，黄国松反驳：“陈钦亮依赖那些反对党领导人，怎么能说自己是独立候选人？这算哪门子独立？他有被那些反对党领袖操纵的危险。他们甚至说，那些支持他的人可能会被任命为总统顾问委员会成员。这难道不是一种贪污行为吗？”

黄国松总结时强调，如果总统选举不分党派，就不会发生这些混淆视听和总统选举被政治化的事。他重申自己是唯一一个没有得到任何政党支持或认可的人。

黄国松（前右）走访亚逸拉惹熟食中心。（邝启聪摄）

“时机已到。我们迫切需要从这届总统选举开始，选出一位无党派总统。如果我们不在这届总统选举中这么做，我们就会陷入泥潭，每届总统选举都会变相成为代理全国大选。”