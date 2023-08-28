9月学校假期周末开始 关卡料出现拥堵

今年6月学校假期，陆路关卡每日平均通关人数高达40万人次。移民与关卡局提醒，接下来的长周末和9月学校假期，关卡预计将再次出现拥堵情况。

移民局星期一（8月28日）发文告指出，从来临的星期四（8月31日）至9月11日学校假期结束，兀兰和大士关卡预计将出现交通拥堵。

人力部早前宣布9月1日（星期五）总统选举投票日当天为公定假日。

移民局在6月学校假期的观察显示，6月1日学校假期首日有近25万人次出境，而16日至18日的周末则有总共超过120万人次通关，相当于每日平均40万人次。

当局提醒公众，在来临的长周末和学校假期，出行前应预留更多时间，尤其是周末时段。

移民局建议旅客出行前可上陆路交通管理局One Motoring网站，或查看快速公路监察与提示系统。旅客也可通过移民局的脸书和社媒平台X（原“推特”）页面，或留意本地电台，获取最新路况消息。

所有旅客应确保护照有效期为至少六个月，永久居民在更换护照后也得将再入境准证（re-entry permit）转附到新护照。持长期探访准证者若个人资料有变动，须提前通知移民局或人力部。

移民局将与交通警察紧密合作，在关键路段确保驾车者遵守交通规则。驾驶者应避免插队，这会导致严重拥堵情况，还会危及其他驾车人士的安全。 驾驶者若被发现有违规插队行为，将被令返回新加坡。

当局也寻求旅客的理解和合作，在使用陆路关卡时保持耐心、遵守交通规则，并配合在场的工作人员。