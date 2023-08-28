华侨银行系统故障 大部分服务已恢复

华侨银行星期一（8月28日）早上因系统出现技术故障，导致多项银行服务无法使用。华侨银行稍后发声明说，多数服务已恢复，并将派遣更多资源到分行，并延长分行的营业时间。

华侨银行星期一早上9时40分在脸书发文说，银行的系统出现技术故障，导致银行服务如线上银行、PayNow或提款服务等都无法使用。

华侨银行发言人回复《联合早报》询问时说，银行服务星期一早上8时33分发生技术问题，影响到消费者和商业银行顾客。截至早上11时前，提款机、分行和卡类服务已恢复，其他服务如网上银行、手机银行和商业客户数码银行网站OCBC Velocity仍受影响。

“客户可到目前已营业的六家分行，即华侨银行大厦、汤申路、武吉知马第6道、桥北路、武吉巴督和武吉班让。其他分行将在上午11时开始营业。”

发言人说，银行将派遣更多资源到分行去，并延长分行的营业时间。“我们对所造成的不便致歉，并感谢客户的耐心和谅解。”

发言人也向客户保证，他们的资料并没有被受影响，存款也依旧安全。