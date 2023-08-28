亚洲股市星期一早盘上涨 海指上扬1.05％

中国为股市出台印花税措施，提振了投资者情绪，亚洲股市星期一（8月28日）早盘上扬，新加坡股市上涨1.05％。不过，在美国就业和通货膨胀数据发布之前，市场情绪仍保持谨慎。

中国宣布从星期一（28日）起减半征收证券交易印花税，以提振投资者信心及确保资本市场活跃。

截至中午12时，新加坡海峡时报指数上涨33.45点或1.05％，报3223.33点。整体股市交易量8亿1367万股，交易总值4亿6342万元。全场有297只上升股，下跌股有172只。

至于区域股市，中国股市表现尤其亮眼，深圳和上海星期一早上分别上扬2.38％和2.3％。香港股市上升1.76％。东京和首尔股市也分别涨1.64％和0.8％。

另一方面，尽管通胀正在下滑，但近几个星期的经济数据强劲，尤其是就业数据，这意味着美国央行在继续加息方面可能面对更大压力。

澳大利亚国民银行外汇策略师卡特里尔（Rodrigo Catril）说：“如果数据继续显示劳动力市场吃紧，以及价格压力有所缓和，那么美国联邦储备局的加息周期很可能会结束。”否则，联储局预期进一步收紧货币政策。因此，即将发布的通胀和劳动力市场数据，可能会决定市场未来几个月的基调。

个股消息方面，旅店置业（Hotel Properties）获得市区重建局的临时准证，在策略发展项目奖励计划（Strategic Development Incentive Scheme）下，重新发展福临购物中心（Forum The Shopping Mall）、voco酒店（voco Orchard Singapore）和旅店置业大厦（HPL House）。旅店置业股价今早劲扬12.22％至3.95元。