乌节路酒店致命群殴案 首三名被告获准保释

乌节路酒店群殴导致一人受重伤送院后不治，首三名被告的案件星期一（8月28日）过堂，控方指出需要时间进行调查，法官允许被告保释在外，案件9月25日再度过堂。

早前因涉嫌乌节路酒店致命群殴案被捕的巴拉克里什南（32岁）、梅尔文（28岁）和斯杰司（25岁）的案件，星期一在国家法院过堂。三名被告各面对一项使用致命武器纠众闹事的控状。

控方指出，由于还需要时间等待死者的医疗和验尸报告以进行调查，因此要求将案件展期四周再度过堂，期间则允许被告以5万元保释在外。

巴拉克里什南和梅尔文的律师同意控方的安排，但是斯杰司的律师，来自柯吴律师事务所（Quahe Woo & Palmer）苏呢尔（Sunil Sudheesan）律师的团队则提出异议，向法官要求将保释金调低至3万元。

代表律师严贤婷说，被告是新加坡公民，目前与父母和两名兄弟姐妹同住，因此3万元保释金足以让被告按时出庭，并且确保他继续留在新加坡。

控方反对说，由于这起事故造成一人死亡，因此有必要将保释金定在5万元。

考虑到案件的严重性，法官批准控方的请求，案件将在9月25日再度过堂。

三名被告的数名亲友星期一也出庭旁听。

警方在这起案件中共逮捕了13名男子和一名女子，13名男子已在上个星期相继被控，女子的调查目前仍在进行中。当中，29岁的阿斯维安面对谋杀控状、30岁的穆罕默·沙鲁尼扎面对持危险武器蓄意伤人的罪控，其余11人则面对使用致命武器纠众闹事的罪控。

11名被告也在8月27日早上被警方押送回现场协助案情重组。阿斯维安和另外七位被告的案件将在星期二（29日）过堂。（部分人名译音）