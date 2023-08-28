颜金勇：我国须强化经济连通性 劳动队伍要保持灵活

新加坡自今年初以来走出冠病疫情的严重阶段，但步入相对不稳定和不可预测的环境，新挑战已浮现，甚至在某些情况下加剧。为实现新加坡经济2030年愿景，我国必须强化经济连通性，开拓新市场和客户，引进新知识和理念，同时劳动队伍也要保持灵活。

贸工部长颜金勇星期一（8月28日）在第15届贸工部经济对话会讲话时，作出上述表示。他指出，近期挑战和增长阻力是在全球重大结构性转变的背景下出现。

他说：“我们见证生成式人工智能（Generative AI）等新技术迅速崛起，颠覆各行各业和商业模式。随着人工智能技术改进和更广泛地部署，它可能颠覆营销与销售、资讯科技和工程等领域的工作，改变我们的工作和做生意方式。”

为应对气候变化，全球多国包括新加坡致力于过渡到净零排放。颜金勇说，这将从根本上改变我们的经济，影响从能源到金融服务的每个行业，并导致各国在获取可再生能源和资源方面面对的更大竞争。

虽然这些挑战和结构性转变看似令人畏惧，它们也为新加坡带来可把握的机遇。例如，人工智能等新技术将为我国发展数码经济，并在这新兴领域建立思维领导力（thought leadership）带来机遇。

此外，净零过渡也为我国发展绿色经济带来机遇。颜金勇举例说，政府支持绿色经济发展的一项举措是绿色经济监管创新倡议（Green Economy Regulatory Initiative，简称GERI），支持企业把握新绿色发展契机，开发绿色产品与服务。

为把握上述及其他机遇，我国去年推出新加坡经济2030年愿景，颜金勇阐述须专注的两个关键要素，以实现这个愿景。

首先，在强化经济连通性方面，我国将充分利用其互联互通，加强新加坡作为商业中心的吸引力，吸引更多公司将总部设立在新加坡。

颜金勇也说：“随着全球竞争加剧，我们必须继续吸引全球人才，以及拥有与本地劳动队伍互补技能的人才。我们也要对外国投资者，以及使我们成为国际化社会的想法保持开放。”

通过国际伙伴关系，我国也能抓住新机遇。例如，我国与其他国家签署的绿色和数码经济协定将促进本地企业在这方面的海外贸易和投资。

第二个关键要素是敏捷的劳动队伍。基于结构性转变，即使新工作岗位不断创造，现有工作将比以往更快地转型。比如，随着人工智能接管某些任务，员工必须转向更高增值的工作。

颜金勇说：“我们必须投资于劳动队伍，确保它具备承担新任务和工作的相关技能。员工也要秉持终身学习的心态，不断更新和提高技能；政府也会强力支持这方面的工作。”