陈钦亮取消邻里走访 动员义工到全岛组屋区发传单

总统选举竞选期只剩最后三天，候选人陈钦亮取消到巴刹和熟食中心的走访活动，动员义工到邻里组屋区和地铁站派发竞选传单。

职总英康前总裁陈钦亮星期天（8月27日）告诉媒体，星期四（31日）冷静日之前原本安排的所有走访活动都将取消。他原定要在星期一（28日）和星期二（29日），分别走访文礼坊熟食中心和亚逸拉惹熟食中心。

陈钦亮在竞选期开始之前就已经频繁走访不同地区的巴刹与熟食中心。这些走访活动也邀请媒体到场采访。

陈钦亮的媒体团队星期一下午在脸书贴文说，团队将在竞选期的最后三天集中精力在不同地区的组屋区和地铁站派发竞选传单。

“因此，我们取消了原本的走访活动，以便集中精力展开这项活动。”

贴文提到，陈钦亮也会现身这些传单派发活动，与不同地区的选民互动。“他期待在竞选的最后几天，尽可能与大家多见面，亲自感谢大家对他的支持。”

陈钦亮与竞选团队星期一通过WhatsApp群组召集支持者到全岛派发竞选传单。

根据竞选团队在群组里发布给支持者的短信，他们星期一到宏茂桥、碧山、义顺和大巴窑派发传单；星期二预计会到女皇镇、杜佛、金文泰、裕廊东和波那维斯达；星期三（30日）则会到榜鹅、盛港、后港、实龙岗和波东巴西。