中国石化没兴趣收购蚬壳公司本地资产

亚洲最大炼油商中国石化（Sinopec）对收购蚬壳公司（Shell）在新加坡的炼油或石化厂不感兴趣，而是有兴趣参与沙地阿拉伯的页岩气（shale gas）项目。

据报道，中国石化总裁喻宝才星期一（8月28日）在香港举行的业绩讲解会上，针对路透社早前引述几名知情人士说，蚬壳公司已委任投资银行高盛（Goldman Sachs）来探索一项潜在的交易，而中国石化是检讨收购其资产的公司之一的报道作出回应。

喻宝才透露，中国石化对参与沙特贾福拉（Jafurah）的页岩气项目感兴趣。此外，该公司是其中一家受斯里兰卡政府邀请到当地设立炼油厂的国际公司之一，公司正在评估这个项目。

蚬壳公司发言人上星期四（24日）回复《联合早报》询问时说，蚬壳公司已开始对它在毛广岛和裕廊岛的能源与化学园区资产进行战略检讨。

发言人说，公司的战略检讨正在进行中，并在探讨几个选项，其中包括脱售。新加坡作为区域贸易和营销中心的地位依然重要。

毛广岛的炼油厂建于1961年，是新加坡第一个炼油厂，也是蚬壳公司在亚洲唯一独资的炼油和石化中心，每天可处理23万7000桶原油。

彭博社早前引述知情人士说，这个炼油厂可能会以名义价格脱售，但买家将承担炼油厂的债务，其中包括潜在碳税，这些债务总计或超过10亿美元（约13亿5300万新元）。