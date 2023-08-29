10亿洗钱案宝石交易或涉34人 律政部吁经销商审查旗下交易

律政部向本地宝石和贵金属经销商发出通告，要求他们审查旗下交易和业务关系，所列出可能涉及可疑交易的34人名单中，包括最近因涉10亿元洗黑钱案被控上庭的10名被告。

根据《海峡时报》星期一（8月28日）的报道，律政部星期天（27日）向经销商发出电邮通告，吁请他们审查旗下交易和业务关系，以评估是否有任何可疑的犯罪行为，包括与新加坡警察部队调查有关的洗钱行为。名单中包括8月16日因涉嫌伪造文件和洗钱等多项罪行被控的10名外国人。

新加坡宝石贸易商协会主席比拉尔（Mohamed Bilal）说，当协会收到此类通知时，会立即发给旗下26个会员，以协助调查。

据报道，比拉尔说，律政部的通告除了促请业者留意可疑交易外，还列有34个名字，他们有些拥有柬埔寨、土耳其和塞浦路斯国籍。

通告说，通过广泛的调查和后续行动，包括对可疑交易报告的分析，警方锁定了一群由外国人组成有组织的，涉嫌参与洗钱的犯罪团伙。

电邮也指出，34名嫌疑人可能都有联系且是同伙，所有涉案人都不是新加坡公民，也不是本地永久居民。

8月15日，10名外国人涉嫌犯下伪造文件和洗黑钱等罪行，被我国警方逮捕。此案涉及财物总值约10亿元，相信是本地近年来涉款最大的犯罪活动。

他们总共扣押、冻结或发布命令阻止出售约10亿元的资产，其中包括105处房产、汽车、现金和奢侈品。

警方逮捕的10名被告上星期三（23日）过堂，另有12人正在协助调查、八人被通缉。