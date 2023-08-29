投资者静待美国就业和通货膨胀数据，美国三大股指星期一（8月28日）皆上涨。

标普500指数和道琼斯工商指数分别上涨0.63％和0.62％，纳斯达克指数则上升0.84％。

亚太股市星期二（29日）继续上升，东京股市上涨0.64％，首尔和悉尼分别涨0.38％和0.37％。

新加坡海峡时报指数星期一上涨23.80点或0.75％，闭市报3213.68点。

以下是星期二值得关注的股票：

1.胜科工业（Sembcorp Industries）星期一闭市后披露，独资的Sembcorp Utilities和越南石油技术服务公司（PetroVietnam Technical Services Corporation）收到新加坡能源市场管理局的意向书，以合作探讨在越南开发岸上风电场，将电力出口到新加坡。

2.豪利控股（Oxley Holdings）星期一闭市后发布截至6月底的半年和全年业绩。半年亏损从2029万元扩大至8343万元，营收同比下跌52％至2亿零205万元，营收大跌的主要原因是新加坡发展项目的收入减少。

3.康盛医疗集团（Thomson Medical Group）星期一闭市后发布截至6月底的半年和全年业绩。半年净利同比下挫66.7％至1376万元，营收也下跌8.8％至1亿7177万元。集团解释，因疫苗接种中心关闭，从项目相关服务获得的收入减少。

4.凯德雅诗阁信托（CapitaLand Ascott Trust）星期一闭市后披露，信托在8月3日宣布通过优先献售（Preferential Offering）发行的1亿零50万股新合订证券，获得36.6％的有效认购。

5.胡金标控股（OKPHoldings）获得陆交局在本地修建脚踏车道的合同，为期18个月，价值约1亿8830万元，预计于2025年2月17日完成。