颜金勇：东南亚与非洲的贸易和投资仍有增长潜力

东南亚与非洲的贸易和投资仍有增长潜力，应该努力加强双方之间的联系，而新加坡与非洲几乎每个国家都有贸易往来，可帮助推动这一进程。

贸工部长颜金勇星期二（8月29日）在2023年非洲—新加坡商业论坛讲话时，作出上述表示。

他指出，非洲与东南亚的贸易额仅占东南亚与世界贸易总额的2.2％，在2021年达到576亿美元（约780亿新元）。在2021年，非洲对亚细安国家的投资总额为1亿8800万美元，仅占亚细安这一年1740亿美元外来投资总额的0.1％。

如今，有约100家新加坡企业在非洲40个国家开展业务，横跨多个领域，如制造业和物流业，同时也在探讨数码化和可持续发展的机遇。

颜金勇宣布，外交部与贸工部将在新加坡合作计划（Singapore Cooperation Programme，简称SCP）下的“新加坡—非洲合作配套”（Singapore-Africa Partnership Package），提供贸易谈判能力建设课程，课程将于明年1月开办。

颜金勇表示，对非洲与新加坡，以及非洲与亚洲的未来合作感到乐观，我国也欢迎任何深化与非洲之间的关系的新机遇。

新加坡企业发展局（Enterprise Singapore）主办的非洲—新加坡商业论坛于星期二至星期四（31日）举行，预计吸引来自40个国家的超过500名企业和政治领袖出席。