继隔夜美股上扬后 亚太股市星期二早盘全线上涨

继美国隔夜股市全面上扬后，亚太股市星期二（8月29日）早盘全线上涨，新加坡股市高开高走。

截至中午12时，新加坡海峡时报指数上涨11.03点或0.34％，报3224.71点。整体股市交易量6亿6885万股，交易总值3亿4501万元。全场有222只上升股，下跌股有199只。

区域股市方面，深圳股市的表现最佳，在星期二早上涨2.41％。首尔、悉尼和香港分别上升0.35％、0.47％和2.05％。

马来亚银行证券股票经纪范军接受《联合早报》访问时说，美国股市星期一收高，三大股指皆上升。正如市场普遍预期一样，美国联邦储备局主席鲍威尔上星期五在杰克逊霍尔全球央行年会上没有提供明确的短期政策信号，市场将这视为平衡立场。

投资者静待美国本周内会发布的通胀和就业数据。范军预期，即将在这个星期五（9月1日）发布的劳动力报告将显示劳动力市场保持宽松状态，这份报告有助于让市场对联储局政策和利率前景的预期更明朗。第二季国内生产总值（GDP）、7月份个人消费支出（PCE）以及8月份ISM制造业采购经理指数等经济数据也将备受关注。

他说：“海指这个星期继续回弹，接近月底时交易非常淡静，海指在8月下跌约4.5％或150点，年初至今也跌约28点或0.8％。”