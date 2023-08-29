黄国松：前财长制定储备金规则 如今想当总统有风险

制定国家储备金使用规则的前财政部长如今有志成为总统，总统候选人黄国松认为这不理想，对储备监管存在危险。

他解释，要一个建立制度的人去质疑这个制度是困难的。前财长若变成总统，过去被他指导过的人，未来如果向他提出某些请求，也会让他难做。

另一名总统候选人、前国务资政尚达曼，曾在2007年至2015年担任我国财长。

新加坡政府投资公司前首席投资官黄国松星期二（8月29日）早上走访马林台一带的咖啡店和邻里商店。他接受媒体访问时谈到，要做好监管人的角色、保持警惕，就需要对体制和相关对课题有足够的了解，而涉及储备金的课题都不简单。

“你需要一个了解课题，但不带偏见的人。”

他认为，前财长成为总统不合适，因为这会让新加坡陷入“自己监督自己”的系统。

黄国松也认为，总统须有足够商业经验，才能判断某个公共服务职位的任命是否合适。这些都是他在政府工作45年所学到的东西。他也是Avanda投资管理公司的联合创办人。

黄国松重申想做首席志愿者

黄国松和未婚妻刘以真也走访马林台第52座组屋底层的“快乐中心”（Goodlife! Makan）社区厨房，同乐龄人士一起制作灯笼。

黄国松星期一晚（28日）在英语新闻台CNA的总统候选人论坛上提到，希望总统能成为首席志愿者。

他走访“快乐中心”后重申这点，指出在满足弱势人群的需求方面，常见的问题是义工短缺，因此想尽他所能，成为首席志愿者，号召更多人奉献时间和精力，为社区服务。

黄国松（左）和未婚妻刘以真（中）在马林台第52座组屋底层的“快乐中心”（Goodlife! Makan）社区厨房，同乐龄人士一起制作灯笼。（林明顺摄）

他也说，自己和未婚妻尽可能在各种社会事业中投入时间、精力和金钱，通过树立榜样，鼓励朋友或商业伙伴做同样的事情。他若成为总统，将继续善用自己的商业人脉来鼓励这些公司服务社区。