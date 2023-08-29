新设基层医疗研究所 邀公众病患提建议

病患和公众今后可对戒烟、动态血压监测和产后心理研究等基础医疗研究提供意见，协助研究人员更快落实研究成果。

新加坡保健服务集团综合诊所星期二（8月29日）成立新的基层医疗研究所（Primary Care Research Institute），这是本地第一家基层医疗的研究和创新平台，旨在提高病患的健康素养和自律，以更好遵循治疗计划，妥善管理健康。研究所正进行的研究包括：如何设计一款可随时检测病患血压的穿戴配备，以及如何鼓励更多家长让孩子接种流感疫苗等。

基层医疗研究所的最大特点，是邀请病患和公众成为“研究倡导者”参与研究过程，并通过提出意见改进研究方式，确保成果切合病患的健康需要。

新保集团综合诊疗所研究与基层医疗研究院主任陈业川副教授介绍，团队目前已有约10名病患和公众成为研究倡导者，每三个月开会，对正在进行的研究发表意见。

他说，医疗人员碰到的最大的问题，包括让病患遵守治疗计划，并解决他们的担忧，因此能让病患参与相关过程是实用的。此外，这也能确保研究切合病患的需求，推动研究进度，让研究成果更快落实。

研究倡导者会接受综合诊疗所的培训，学习如何提供反馈。家庭主妇刘梅芳（60岁）是研究倡导者之一。她说，身为一名母亲，她曾针对一项产后研究提议，不该在新手妈妈等候看医生时进行访问，因为她们可能太疲劳。这个建议最终被采纳，研究人员现改为通过视讯访问。

基层医疗研究所目前在榜鹅和友诺士综合诊疗所设有研究站，之后将进驻淡滨尼北、白沙和加基武吉综合诊疗所，以便更贴近病患。

卫生部兼通讯及新闻部高级政务部长普杰立医生，星期二在榜鹅综合诊疗所为基层医疗研究所主持开幕仪式。他也见证新保集团综合诊所、阿斯利康（AstraZeneca）和全科医生合作社GP+，签署谅解备忘录，加强研发预防医学工具，并深化创新护理模式的合作。