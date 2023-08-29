黄国松：政治对立加剧 无党派总统才能让我国摆脱分裂

总统候选人黄国松说，反对人民行动党的声音越来越大，支持执政党的阵营也坚持己见，这是不健康和具分裂性的。他认为，一个无党派的总统候选人，才能代表政治光谱上的所有人，使我国摆脱分裂状态。

黄国松星期二（8月29日）发声明，反驳另一名总统候选人尚达曼，在英语新闻台CNA总统候选人论坛上的言论。

前国务资政尚达曼认为，总统选举应被视为“个人之间的竞选”，以是否曾是政党党员为标准评断候选人，过于简单化，这个标准也会把前总统王鼎昌、陈庆炎博士，以及前总统候选人陈清木医生排除在外。

尚达曼还进一步说，如果拥有一家依赖政府合约的建筑公司，或依靠政府资金的基金管理公司，是否就算不独立。

黄国松是Avanda投资管理公司联合创办人。他在声明中说，他在竞选期间已表明，若当选将完全放弃对Avanda的所有权。他认为，这是个有价值的财务牺牲，以确保总统的独立和公正。

更重要的是，黄国松认为，尚达曼把那些曾在政党的人，与任何以某种方式依赖政府的人作对比，这样的论点恐怕有点过头。

按这个思路，尚达曼可以说所有新加坡人都受制于政府，因为所有人在某方面都受政府政策影响。黄国松说：“资深政府领导人与我们其他人之间有很大的差异。”

黄国松在同个论坛也提到，年轻一代越来越愤世嫉俗（cynical）、对政府的信任减少。他在声明中进一步说，这是因为执政党被视为在控制所有国家机构和要职。

“新加坡人觉得行动党想在所有事上拥有最终话语权，不论他们说什么，都由行动党决定并告诉我们怎样对我们最好。”

黄国松认为，总统选举超越个人，关乎我国保障未来所需的治理体系。他说，行动党在历任民选总统人选上都有话语权。“时候已到，让我们往前一步，改革民选总统。让我们保持民选总统免受政党的影响和议程左右，以便民选总统能有效和忠诚地履行宪法职责。”