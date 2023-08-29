越南同意兴建四越新工业园 工业园总数达17座

越新工业园项目过去20多年来在越南蓬勃发展，越南政府为兴建四座新的工业园开了绿灯，另有10个省份也正在探讨是否在当地建设工业园。

我国胜科工业全资子公司胜科城镇发展公司（Sembcorp Development），与合资伙伴、越南国营企业Becamex IDC获越南政府颁发的投资执照，在谅山省（Lang Son）兴建一个占地600公顷的越新工业园。

越南总理范明政也已原则上批准，让两家企业在太平省（Thai Binh）、平顺省（Binh Thuan）和河静省（Ha Tinh）发展另外三个越新工业园。

谅山省位于越南东北部，毗邻中国广西壮族自治区。太平省在越南北部，平顺省在中部，河静省则在中北部。加上这四个工业园，越南将有共17个越新工业园遍布全国13个省份。

于1996年启动的新越工业园项目，是新加坡和越南在经济合作方面的关键项目，通过吸引制造业外资，促进越南各地的经济发展。

在越南河内访问的李显龙总理和范明政、两国部长和越南各省领袖，星期二（8月29日）出席了推广越新工业园的活动。

除了上述宣布，两国总理和部长也为另三个工业园区主持线上动土仪式，包括设在芹苴市的园区、北宁省第二园区，以及乂（与义同音）安省第二园区。

越南10省今年与胜科和Becamex签订了谅解备忘录，探讨在这些省份建造工业园是否可行。