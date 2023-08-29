错发电邮要义工任陈钦亮计票代理 前进党：不支持任何总统候选人

有新加坡前进党义工接获电邮，敦促他们成为本届总统候选人陈钦亮的计票代理。不过，前进党澄清，有关电邮错误发出，前进党不会在来临总统选举中，支持任何一名候选人。

前进党发言人星期二（8月29日）答复《联合早报》询问时透露，前进党最近实施了新党员制度，新系统遇到一些问题，义工接获的电邮是由个别人士起草并错误发出的，这事没有得到党的批准。

有关电邮指本届总统选举，是一个了解各选区不同选民的黄金机会，并促请义工登记成为陈钦亮的计票代理，以协助党收集投票数据，“这对我们的下一次（大选）很重要”。

前进党没有披露共有多少名义工收到有关电邮。

前进党发言人说，总统作为新加坡团结的象征，应是独立和无党派的，“前进党支持这些原则，因此不会在来临总统选举中，支持任何候选人”。

在2011年总统选举，以微差落败的新加坡前进党主席陈清木医生，星期天（27日）以个人名义出面为昔日对手陈钦亮站台。他在记者会上强调是以“个人身份”，而非政治人物身份出席竞选活动。现场同台者，还包括当年另一名总统候选人陈如斯。现为新加坡民主党党员的陈如斯，是陈钦亮本届总统选举的提名人。

前进党强调，陈清木是以2011年总统候选人的个人身份，表态支持陈钦亮，“任何党员表态支持任何一名候选人，都是以他们的个人身份”。

在2011年的四角战中，陈清木的得票率达34.85％，不敌以微差险胜的陈庆炎博士（35.20％），与总统之位失之交臂。陈如斯和陈钦亮当年分别赢得25.04％和4.91％的选票。