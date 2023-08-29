以148万元转手 达士岭五房式组屋刷新纪录

达士岭一个五房式组屋单位在8月以148万元转手，刷新五房式组屋转售纪录。

根据房地产网站EdgeProp Singapore的数据，位于达士岭（The Pinnacle@Duxton）的一个五房式单位，8月以148万元易手。这个位于28楼至30楼的单位，剩余屋契约为86年。

促成这笔交易的房地产咨询公司合登亚洲（Huttons Asia） 副处长张科铨接受《联合早报》访问时说，这个单位面积约1151平方英尺，相当宽敞，容积率每平方英尺价格为1285元。此外，单位位于较高楼层，海景一览无遗，自然光线充足。

他补充说，单位的独特之处还包括窗户可以全面拉开，这与其他只可半推开的单位不同。单位与单位之间也保持一定距离，住户的隐私受保护。因此，仅用了一个月的营销时间，这个单位就在8月10日达成交易。

达士岭第1D座的一个五房式组屋单位面积约1151平方英尺，相当宽敞，单位也位于较高楼层。（受访者提供）

据了解，买家是一对年轻夫妻，卖家则是退休人士。

达士岭位于广东民路（Cantonment Road），由七栋大楼组成，是世界最高的公营住宅。

在这之前，碧山怡然阁（Natura Loft）一个五房式私人组屋单位在7月以143万元易手。中峇鲁茂源台（Moh Guan Terrace）一个四房式组屋单位以150万元转手，创下四房式组屋转售价新高。