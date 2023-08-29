陈钦亮取消30日线上竞选集会

总统选举投票日倒数中，候选人陈钦亮取消到巴刹和熟食中心的走访活动以集中火力派传单后，原定在冷静日前一天举行的线上竞选集会也喊停。

职总英康前总裁陈钦亮原定在星期三（8月30日）晚上9时，举行线上竞选集会，并通过多个社交媒体平台如在脸书、Tiktok直播，以作为取代实体群众大会的竞选活动。

陈钦亮的媒体团队负责人星期二（29日）下午答复《联合早报》询问时，证实取消线上集会，但没有披露理由。陈钦亮的竞选团队，不会再另外安排其他活动。

不过在发给媒体的文告中，陈钦亮指取消线上竞选集会的原因为与优先事项出现冲突。“我的竞选团队必须遵守选举规定。由于资源有限，我决定集中精力满足法规要求。”

总统选举在来临的星期五（9月1日）投票，前一天31日是冷静日，禁止所有竞选活动。换言之，星期三是竞选期最后一天。

陈钦亮的团队在竞选后期，决定改变策略，取消原定星期一和星期二到文礼坊熟食中心和亚逸拉惹熟食中心的走访活动，改成到地铁站、各组屋区派选单，争取接触更多选民。

陈钦亮的竞选团队星期二早上和义工一同到女皇镇地铁站派发传单。据记者早上9时在女皇镇地铁站观察，陈钦亮的义工正在地铁站其中一个出口整理传单。他们至少两人一组被安排到女皇镇附近和其他东西线地铁站如杜佛站等周围派发传单。

有义工透露，陈钦亮因有事所以没有前来。现场有约20名义工，一同派发传单。据了解，竞选团队准备在星期二派发约3万张传单。陈钦亮之前已印制约15万张传单，星期三他们会继续到榜鹅、盛港、后港一带派发。