传两起粗暴对待学童案 馨乐园六家长提退学申请

馨乐园幼儿园兀兰坊分院和蔡厝港金光坊分院，先后传出教师粗暴对待学童事件。校方回应时指出，涉事的33岁新加坡籍教师对自己的行为非常懊悔并道歉，目前已有六名家长要求退学。

《联合早报》日前接获读者发来的四段视频，揭露馨乐园幼儿园（Kinderland）兀兰坊分院的一名女教师，涉嫌粗暴对待数名学童，包括压头灌水、手掐脸颊，以及拍打臀部。受影响的豆豆班学童，年龄介于18个月至两岁。

馨乐园幼儿园星期二（8月29日）深夜发文告说，发生在兀兰坊分院的视频是在6月27日至30日之间所拍摄，校方在幼儿培育署8月17日介入调查后才知悉此事，事后有四名职员与幼培署代表会面。

文告说，涉事的33岁新加坡籍教师自2020年3月加入馨乐园，是一名经验丰富的教师，她事后非常懊悔并为自己的行为道歉，她在星期一（28日）被解雇。

园方透露，上述多段视频拍摄期间，只有两名教师在教室内，除了涉案的33岁新加坡籍教师，还有一名在今年5月加入、正在试用期的37岁新加坡籍女教师。幼儿园纪律调查委员会事后联系这名37岁教师，她否认曾拍摄或发布这些视频。

“她（37岁女教师）在三个月后辞职，于7月29日离开幼儿园。离职面谈中，她没有提到任何不满，并对工作表示认可，还指管理层和机遇都很好。辞职的原因是要照顾生病的母亲。”

受影响的三名孩童事发时都未满三岁。其中两人无恙，另一名女童的妈妈则在社媒申诉，女儿会在半夜惊醒尖叫。

蔡厝港金光坊（Sunshine Place）馨乐园幼儿园分院。（白艳琳摄）

针对蔡厝港分院事件，该院的院长也已通报幼儿培育署，并向男童的家长致歉。

截至目前，约有200名学童就读的两个涉事分院，共接获六起退学申请。

园方在文告中指出，日后将持续加强现有的措施，以保障学童和教师的福利，包括校长与教师定期会面、加装更多电眼、强化沟通管道。“我们也想提醒公众，一名教师的行为并不反映幼儿园其他数百名教师的态度或行为。教师的工作值得尊重和赞赏，希望他们不要成为诽谤或负面评论的目标。”