星期三开盘可关注的股票

美国最新就业数据传来捷报，促使隔夜股市全面上扬，升幅更是6月以来最高。道琼斯工业指数起0.85%，标准普尔500和纳斯达克指数分别上涨1.45%和1.74%。

美联储官员曾表示，要使长期通货膨胀率回到2%的目标，预期炽热的劳动力市场必须先冷却，而美国时间星期二（8月29日）公布的就业数据比市场预计的来得低，使到停止加息的希望再重燃。

中美两国利好消息促使新加坡海峡时报指数星期二上涨9.41点或0.29%，闭市报3233.09点。

星期三（30日）已经开盘交易的亚太股市延续前一天的涨势，东京上扬0.57%、悉尼股市涨0.66%、首尔起0.90%。

以下是星期三可关注的股票：

1.星狮地产信托（Frasers Centrepoint Trust）开盘前宣布以现金3亿3800万元脱售樟城坊（Changi City Point），脱售价比独立股价3亿2500万元高，而资本收益约2000万元。

2.嘉灵控股（Karin Technology）公布2023财年的净利上涨130.4%至4700万港币（约800万新元），每股盈利起129.5%达21.8港分。公司董事会建议派发每股15港分的最终股息。

3.针对新交所关于集团截至2021年底业绩报告和其他文告的询问，联达科技（ASTI Holdings）回复说，公司主要业务包括后端设备解决方案和技术以及分销服务，公司有义务为客户保密，不便披露三大主要客户的细节。同时指出，公开公司的营运状况也不利于公司在行业中的竞争。

对于联达科技的退市，董事会首先需确定退市要约，以便为股东变现。目前董事会有一名潜在要约人提名的董事，董事们将尽力满足要约人在意向书中提出的要求。此外，联达科技还透露了公司从2012财年至2021财年的股东回报以及公司高管的薪酬支付详情。

4.中国光大水务（China Everbright Water）宣布，2023年度第一期中期票据将于今年9月5日到期，公司将连本带息全额偿还发行的票据。

5.TalkMed集团宣布，卫生部官员于8月21日访问了集团的三家血液病治疗诊所，以了解使用嵌合抗原受体（Chimeric antigen receptor，简称CAR）T细胞的疗法。此外，集团子公司BioCell Innovations可通过人源化CD-19 CAR，对淋巴瘤和白血病实施细胞疗法。