涉虐待学童前女教师 面控后还押心理卫生学院

被指虐待学童，33岁前女教师被控上国家法院，她通过视讯面控后，被令还押在心理卫生学院进行心理评估。

《联合早报》日前接获读者发来的四段视频，揭露馨乐园幼儿园（Kinderland）兀兰坊分院的一名女教师，涉嫌粗暴对待数名学童，包括压头灌水、手掐脸颊，以及拍打臀部。受影响的豆豆班学童，年龄介于18个月至两岁。

警方接获通报的六小时内，确认涉案的教师身份，并逮捕了她，她星期三（8月30日）被控上庭。

新加坡籍前女教师林敏（译音）面对一项抵触儿童与青少年法令的控状，指她于6月30日下午3时51分，在馨乐园兀兰坊分院虐待一名23个月大的女童，强行让她躺下并灌水进她的嘴巴。

穿着白色上衣的被告目前被关押在裕廊警署，她通过视讯面控，并已聘请律师。

控方针对受害女童的身份申请媒体禁制令时，代表律师也要求申请被告身份的禁制令，但被法官驳回。

律师称，被告在疫情期间工作压力大。被告也要求与律师会面，法官允许她在下一次过堂前一天，与律师会面，让她可以给予律师指示。

律师也申请让被告保释在外，但法官最终批准控方的申请，下令还押她在心理卫生学院进行心理评估。

案展9月13日过堂。

馨乐园幼儿园星期二（29日）深夜发文告说，发生在兀兰坊分院的视频是在6月27日至30日之间拍摄的，校方在幼儿培育署8月17日介入调查后才知悉此事。

文告说，涉事女教师自2020年3月加入馨乐园，是一名有经验的教师，她事后非常懊悔并为自己的行为道歉，并于8月28日被解雇。

若罪成，她可被判罚款最高8000元，或监禁最长八年，或两者兼施。