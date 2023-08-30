10亿洗钱案再过堂 九被告料加控新罪名

10亿元洗钱案星期三（8月30日）再度过堂，除了苏海金，其他九名被告预料将加控一至三项罪名。

加控的罪名包括抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令、伪造文件、伪造文件意图欺骗，或妨碍司法公正。

陈清远（33岁）是星期三首名过堂的被告，他原本面对一项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令，早上被加控另外三项抵触相同法令的控状。

警方从陈清远处起获的资产总值约2000万元，新控状涉及被告银行户头内600万元存款、价值约100万元的豪车，以及加密货币。

控方说，目前证据显示这10人有关联，而且与外界人士有联系，目前仍需向银行等机构追查资金来源，因此向法官申请继续还押被告多八天。

被告代表律师陈才明则说，被告没有潜逃风险，妻儿都在新加坡，所有护照都已被扣押，因此申请让被告保释在外。另外，被告是一家提供云端咨询服务公司的总裁，公司有25名员工，他想回公司继续服务。他也想继续与孩子一起参与慈善活动。

法官在聆听控辨双方的陈词后，下令让被告继续还押，但允许他面见律师，案件展期至9月6日过堂。

另外九人的案件也将陆续过堂，他们是苏文强（31岁）、林宝英（43岁）、苏宝林（41岁）、王德海（34岁）、苏海金（40岁）、王宝森（31岁）、张瑞金（44岁）、苏剑锋（35岁）和王水明（42岁）。

据《联合早报》探悉，张瑞金和林宝英为情侣关系，并非早前慈善机构在网页上声称的夫妻关系。