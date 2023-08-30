调查：发展商最不看好黄金地段住宅

一项调查显示，本地房地产发展商对黄金地段住宅房地产最不乐观。

新加坡国立大学房地产（房地产系和房地产与城市研究院的统称）星期三（8月30日）发布的今年次季房地产行情指数（Real Estate Sentiment Index，简称RESI）显示，黄金地段住宅房地产第二季当前行情百分比净值（net balances）为负40%，意味净40%的受访者对这个领域表示悲观。

这个净值是由表示乐观的受访者比率，减去悲观的受访者比率所得。

反映整体房地产行情的综合行情指数（Composite Sentiment Index）持平在4.6。

92.5%参与调查的受访者表示，全球经济放缓是最主要的风险，而72.5%的受访者指出高通货膨胀和利率是另一个主因。

国大房地产与城市研究院院长钱文澜教授说：“中国是新加坡最大的出口市场，占非石油出口的近15%，中国经济放缓是另一主要打击投资者和消费者信心的因素。”

报告还披露，第二季的当前行情指数（Current Sentiment Index）保持在4.7，而未来行情指数（Future Sentiment Index）则有稍微增长，从第一季的4.5上升至4.6，但仍然比去年第四季的4.9来得低。

指数以0至10来评分，衡量受访业者对市场的乐观或悲观程度。指数超过5代表市场行情乐观，低于5则表示市场行情正在恶化。