本地股市星期三早盘微升0.14%

美国就业市场数据放缓，投资者重新押注美国联邦储备局会在9月的会议宣布暂停加息，这利好因素促使下，亚洲股市随隔夜美股全线上扬。星期三（8月30日）新加坡海峡时报指数中午休市前报3227.61点，起0.14%或4.52点。

芝加哥商品交易所集团（CME）的美联储观察工具FedWatch显示，美联储9月会议会暂停加息的概率是89%，在11月再次暂停加息的概率是50%。

中国宣布提振投资者信心的措施促使中国股市这周来有所斩获。出台的措施包括减低股票交易印花税、放宽按金贷款（margin loan）条例，以及暂停新股上市。

截至中午12时，上海和深圳股市分别起0.06%及0.35%，香港股市则上扬0.46%。

其他亚太股市早盘也都报捷，悉尼股市上涨1.42%，东京起0.80%，首尔和台湾分别上扬0.62%和0.56%。

本地股市早盘共有7亿1810万股转手，交易额达3亿4064万元，上升股286只，下跌股185只。

开盘前宣布脱售资产的星狮地产信托（Frasers Centrepoint Trust）起0.45%至2.22元。

海指成份股升多跌少，星狮物流商产信托（Frasers L&C Trust）上涨2.56%至1.20元，升幅最大，凯德综合商业信托（CapitaLand Integrated Commercial Trust）起1.59%至1.92元，怡和合发（Jardine C&C）上扬1.35%至32.99元。

跌幅较大的是丰树泛亚商业信托（Mapletree Pan Asia Commercial Trust）跌0.65%至1.52元，新加坡交易所（SGX）和星展集团（DBS）分别滑落0.52%和0.45%，前者报9.60元，后者报33.21元。

