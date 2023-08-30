英兰妮鼓励跨国企业用调解解决商业纠纷

一起索偿超过10亿美元（约13.5亿新元）的跨国企业纠纷，新加坡国际调解中心仅用了三天半就让双方达成和解，成功证明商业纠纷能通过调解的方式友好解决，也凸显我国在国际调解领域占有一席之地。

总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮，以2021年12月达成协议的韩国浦项能源（Posco Energy）和美国燃料电池公司FuelCell Energy的许可证纠纷为例，这起横跨三个司法管辖区的能源纠纷，最终在新加坡国际调解中心主席林长仁高级律师的调解下，以双方撤回诉讼和平落幕。

英兰妮星期三（8月30日）为新加坡国际调解中心配合新加坡公约周所举办的“跨国企业调解-从纠纷到交易”活动致辞时指出，如果两家韩国和美国企业坚持打官司，不仅要付出大量的时间和金钱，双方关系也会受损。

她列举多项使用调解解决商业纠纷的好处，包括更快捷省时、费用较低，更重要的是，涉及纠纷的各造可取得双赢，而非两败俱伤。

由新加坡牵头的《新加坡调解公约》在2020年9月生效后，使用调解解决跨国纠纷的数量有上升趋势。42家跨国企业和商会，星期三以行动表达对调解可友好解决纠纷的支持，集体签署意向声明，承诺日后若涉及商业纠纷，会探讨通过调解方式化解争议。

这些跨国企业包括微软、Grab、IBM、华为、星展银行、雀巢新加坡等。商会与专业组织则包括新加坡工商联合总会和新加坡企业法律顾问协会等。