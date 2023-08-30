不到两个月 革新党秘书长肯尼斯第四次接获更正指示

革新党秘书长肯尼斯因发布有关共同前进配套、本地劳动参与率、10亿元洗黑钱案及黑白洋房等课题的不实贴文，再次接到更正指示。这已是肯尼斯在不到两个月时间内，第四次接获律政部发出的更正指示。

律政部星期三（8月30日）发文告指出，肯尼斯21日在网站The Ricebowl Singapore、脸书、社交平台X（前称推特），以及职场社交平台LinkedIn上发表多项不实陈述。

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉，援引防止网络假信息和网络操纵法令（POFMA），向肯尼斯发出更正指示，要求对方在贴文附上更正指示的通知，并说明贴文中含有不实内容。

肯尼斯此前相继在7月16日、8月2日及22日，三次接获律政部发出的更正指示。他已在8月3日和22日，根据要求在脸书首页上载更正通知。

公众只要点击通知，就会连接到列出事实和澄清的Factually网页https://www.gov.sg/article/factually300823-a。

根据政府打假网站Factually的资料，肯尼斯指控政府不会全额拨款给共同前进配套、建国一代和立国一代配套的受惠者，这个说法是错误的。政府已预留款项给各个配套，也会全额分发。

至于本地劳动参与率，肯尼斯指全职学生和国民服役人员也被列为就业人士，新加坡公民劳动参与率少过50%，这些都是不实陈述。

实际上，根据人力部的数据，过去五年，我国公民劳动参与率平均超过65%，其中2022年为68.3%。这个比率与经济合作与发展组织（OECD） 国家，如英国（62.9%）、美国（62.2%）及德国（61.3%）相比是非常高的。