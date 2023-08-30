游马国酿死亡车祸 三死者疑去买土产途中出事

狮城夫妻和两友人马国出车祸，酿三死二伤，三名死者是街坊，据传他们原本打算去居銮买土产后返回新加坡，岂料途中出事。

《新明日报》星期二（8月29日）报道，星期一（28日）下午1时35分，一对狮城夫妻与两名友人开休旅车从马国回新，结果在东南镇塞纳斯种植园前往居銮路段时不幸出车祸，其中三人丧命。

根据马国警方文告，驾驶者王舟南（59岁）当时开车载着妻子卓宝娟（56岁）和两名友人孙莫丹（61岁）和黄兰秀（61岁，永久居民），想超越前方的倾斗罗厘，却与对面方向驶来的另一辆罗厘迎面相撞。

根据事发时照片，倾斗罗厘翻覆在路旁，所承载的泥沙也撒满一地，休旅车严重受损，车顶完全掀翻，车头撞毁。

记者星期二下午走访女死者卓宝娟位于裕廊西91街第941座组屋楼下的灵堂，女死者的妹妹告诉《新明日报》，由于新加坡关卡尚未取得环境局批准通关，因此遗体还未运回来，不过之后文件获批，傍晚时遗体已运回狮城。

记者星期二下午走访卓宝娟的灵堂时，死者妹妹称遗体还未运回来。（徐颖荃摄）

女死者的妹妹也透露，另两名死者跟姐姐是街坊，都是好朋友。

据了解，一度传出他们去居銮买土产才出事。

哥打丁宜警区主任胡欣警监回复《新明日报》询问时证实，他们四人是一起从新加坡出发，事发前走居銮的路段，是为了返回新加坡。当局听闻他们去居銮是要买土产，但目前未经证实。（人名译音）