【总统选举】冷静日至投票结束 不可穿戴印有候选人标志的服饰

总统选举冷静日开始至投票结束期间，公众禁止穿戴印有候选人标志的服饰。选举局说，这是为了让选民有时间思考抉择。

如果选民穿戴或携带的物品，可被视作影响其他选民或为候选人拉票，选民可能会被投票站的选举工作人员拒之门外。

根据选举局星期三（8月30日）的文告，选民前去投票站时，应避免穿戴印有候选人指定标志或相似图案的衣服、包包和徽章等，这些物品也不应包含可以解释为支持某个候选人的文字。

总统选举的冷静日定为星期四（8月31日），投票日为星期五（9月1日）。从星期四凌晨零时至星期五晚上8时投票结束，属于冷静期（cooling-off period）。

冷静期严禁任何竞选活动和广告，包括发布、展示或身穿印有候选人标志的衣服，转发已刊登的网络竞选广告，以及举办任何形式涉及选举的公共集会和会议。

不过，候选人可以穿戴印有自己竞选标志的服饰。

选举局提醒候选人在公共场合谨言慎行，避免做出任何会被视为竞选的行为，也应尽量避免在冷静期造访选民或出席公开活动，因为他们的出现可能会引起公众注意，并视为是在拉票。

在投票结束前，也严禁发布选举调查结果和出口民调。

投票站于9月1日早上8时开放至晚上8时，选民前去投票时，须携带身份证和投票卡，或使用Singpass应用的电子身份证和电子投票卡。

想知道投票站排队情况的选民，可以扫描投票卡上的QR码查询。