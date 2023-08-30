120名学生完成首批单元式第三语文试点课程

教育部推出单元式的第三语文课程，首批来自21所学校的120名学生已完成为期八周的德语和法语试点课程项目。

相较于此前已有的第三语文课程，这次推出的项目为单元式课程，并非教学大纲的一部分，没有硬性的应试要求，学生也无须参加考试或课堂测验。

学生可根据自身的语言基础，选择不同难度的单元课程。在完成全部六个阶段的课程后，语言水平应基本达到国际语言水平考试中的A1程度，学生可自行报名参加国际认可的语言水平考试，取得资格认证。

在试点项目期间，课程将在每学年的第一、第二和第三学期开课。教育部发言人指出，学生可在学年当中根据所需，以及自身的时间安排开始、中止或继续修读第三语文课程。这个项目旨在让学生可以根据自己的兴趣报读相关语言课程，灵活地学习第三语文和文化。

首批试点计划的基础课程于今年7月开课，课程为期八周，每周授课两小时，每个班约有30名学生。参与的学生来自21所中学，德语和法语课程的学生各有60名，他们分别于本星期一（8月28日）和星期三（8月30日）完成课程。

在今年第四学期，参与试点项目的学生可以开始报读明年的第三语文课程，已完成本期课程的学生，可继续修读更高水准的语文课程。

首批试点计划开放报名时，得到学生们的热烈反响。教育部接下来将探讨如何以最佳方式，将第三语文课程的试点计划推广给更多的学生和学校，并拓展其他语言课程，预计将在2025年推广至全部中学。