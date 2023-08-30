【总统选举】选举局：未经授权张挂竞选宣传材料属违法

坊间一度出现印有“一张选票，三位总统”、为总统候选人陈钦亮助选的竞选贴纸。选举局提醒，任何人未经授权张挂实体竞选宣传材料都属于违法行为。

选举局星期三（8月30日）就日前出现的贴纸答复《联合早报》询问时说，当局向陈钦亮的首席竞选代理查询，后者表示相关贴纸并非出自陈钦亮的竞选团队，团队也没有授权任何人这么做。

引发讨论的贴纸，印有陈钦亮以及反对党人士陈清木医生和陈如斯的头像。三人都曾竞逐2011年总统选举但落败，也都在本届总统选举中公开为陈钦亮助选。贴纸上还附有“一张选票，三位总统？”（One Vote, Three Presidents?）的文字。

相关贴纸已被取下。

选举局说，任何人若想为某一候选人进行竞选活动，如张挂横幅、旗帜和海报，都必须在提名日或提名日之后，获得候选人或竞选代理的书面授权，张挂的竞选宣传材料也必须符合选举官所发出的许可证里所列明的条件。

“我们希望提醒新加坡人，未经授权张挂实体竞选宣传材料是违法行为。”

选举局强调，总统职务属于无党派，也是国家团结的象征，总统没有独立的政治角色，也不应涉入有政治或争议性质的课题。政党也不应使用政党名称和标志，支持总统候选人的竞选活动。