【总统选举】财政部：尚达曼儿子目前职务 与父亲竞选总统无利益冲突

为预防任何潜在利益冲突，总统候选人尚达曼目前在财政部工作的儿子，今年7月已调换职务，不再涉及储备金相关的工作。

财政部和公共服务署星期三（8月30日）发声明说，尚达曼的儿子尚雅齐（Akilan Shanmugaratnam）2022年6月加入财政部。原本任职于储备与投资司（Reserves and Investment Directorate），当时并没有出现利益冲突的情况。

今年7月，尚雅齐调到财政部的社会计划司（Social Programmes Directorate），从事教育和人力政策相关工作，以预防因总统选举出现的潜在利益冲突。

“尚雅齐现在的工作与他父亲（尚达曼）参选总统，不存在任何利益冲突。”

尚达曼今年6月宣布竞选总统。社交媒体日前流传政府网站截图，指尚雅齐在储备与投资司工作，而总统又掌管储备金的第二把钥匙，尚达曼如果当选总统，是否会出现利益冲突。

也有贴文质疑，尚雅齐2011年可以缓役的原因。

对此，声明说，尚雅齐的待遇与其他公共服务委员会海外优异奖学金得主一样，都是根据当时的政策而定。他在2011年中断国民服役后，于2015年完成了这个义务。

尚达曼晚间到一家击剑俱乐部同本地运动员交流。他接受到场媒体访问时说，他的儿子在财政部任职跟他竞选总统没有利益冲突，网上有人声称财政部仓促改变他儿子的职务完全是无的放矢。“这里没有任何利益冲突，这是很简单的一回事。”