1月至今 假朋友电话骗局骗走1570万元

声称亲人性命垂危入住重症加护病房、急需用钱等原因博同情，假冒朋友的电话诈骗案仍防不胜防。今年1月至今，至少有4800人误坠骗局，损失金额至少1570万元。

新加坡警察部队星期三（8月30日）发文告透露上述数据，并指出假朋友电话骗局有持续增长的趋势。

在这类骗案中，受害者首先会接到未知来电或WhatsApp等短信，而与一般认知不同的是，骗子的电话号码不一定都带有“+65”的前缀。骗子接着就会乔装成受害者的朋友或熟人，让受害者猜测他的真实身份。

若受害者误认骗子为某个亲友时，骗子就会假冒身份，同时要求受害者改换成新的联络号码。

博取信任后，骗子便开始实施下一步计划，或声称自己无法进行银行转账交易，或突然遭遇财务困难等，目的是为了央求受害人借钱周转。受害者答应要求照办汇款，直到与真实亲友联系，或者发现对方无法如期还钱后，才会发现自己上当。

根据警方提供的截图，一些骗子甚至不惜发来重症加护病房的照片，骗取受害者的同情。也有受害者误以为对方是自己的长辈，Paynow转账400元，结果坠入陷阱。

警方提醒公众，可通过“ACT”步骤来保护自己。“A”代表“加”（Add），即主动加设防诈骗应用ScamShield等安保措施；“C”代表“查”（Check），即时刻留意诈骗迹象，确保交易是通过真实平台完成；“T”代表“报”（Tell），遇到骗案后要尽快通知当局，以防更多人受害。

警方也呼吁公众，若有关于这类案件的信息，可拨打1800-255-0000或上网通报，所有信息将保密。公众也可拨打反诈骗热线1800-722-6688，或上网，了解更多防范骗案信息。