特海国际首度转亏为盈 今年上半年净利339万美元

在消费市场复苏显著下，连锁火锅品牌海底捞的海外业务上市公司特海国际今年上半年净利报339万美元（约458万新元），实现从去年同期的净亏5572万美元到盈利的转身。这也是特海国际从海底捞分拆后首度扭亏为盈。

总部位于新加坡，并于去年12月在香港上市的特海国际星期二（8月29日）公布截至今年6月30日的中期业绩，公司今年上半年营收达3.24亿美元，较2022年同期的2.45亿美元，增长31.8％。

公司说，截至6月底，特海国际在全球范围（除大中华区）共经营115家海底捞火锅餐厅，其中70家位于东南亚地区，17家位于东亚地区，18家位于北美地区，10家位于其他地区。

特海国际总裁李瑜说：“这是特海国际自去年底分拆上市以来，稳健发展的有力佐证。全体员工的努力和决心在业绩中得到了充分体现，我们深感荣幸。我们将继续坚持本土化发展战略，以顾客满意度和员工努力度为核心，持续提升全球范围不同区域餐厅的管理和经营质量。”

特海国际文告说，随着经营所在国家的消费市场持续复苏回暖，公司旗下门店客流提升明显，在2023年上半年度单日平均翻台率达3.3次，共接待顾客超过1200万人次。此外，公司各区域餐厅管理能力和经营效率显著提升，使餐厅层面的经营利润率高达8.3％，较去年同期提升6.8％。

就地区分布方面，东南亚依然是特海国际的主要市场。共有门店70家，收入占比为集团的58％，接待顾客人次超过890万。截至6月底，新加坡是特海国际在各大市场中餐厅数量最多的市场，共有21家。

展望未来，特海国际说，它将继续扩大餐厅网络，包括择机进入新市场，如菲律宾、柬埔寨及欧洲各国。