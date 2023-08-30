50年期绿色新加坡基建债券发售遇冷 散户仅认购384万元

一批50年期绿色新加坡政府基础建设债券（Green SGS（Infra））重开发售遇冷，供公众认购的5000万元部分中，仅384万元获得散户认购，认购率仅0.08倍。

这一50年期的政府绿色债券，于8月24日通过银团（syndication）方式发行，由金管局委任一组银行作为承销商（bookrunner），共同销售这批债券。

根据金管局8月24日发布的通告，供机构投资者和其他投资者认购的债券总额是27亿5000万元，供散户投资者认购的总额则为5000万元。发售价格方面，每认购100元债券的价格为99.26元，收益率为3.04％。票息率为3％，到期日为2072年8月1日。

此次未出售、供公众认购的债券，将被重新分配到供机构投资者和其他投资者认购的配售部分，后者规模从最初的27亿5000万元增至近28亿元。

去年8月，债券首次发行时，散户的认购率为1.06倍，当时，供公众认购的5000万元额度中，有5290万元获得散户投资者认购。本次在机构投资者认购的部分中，认购率为1.43倍。虽是满额认购，但同样低于首次发行时的2.26倍。

这批债券预计将于9月4日发行，利息会在每年的2月1日和8月1日支付。

政府是在去年2月在财政预算案中宣布在2030年前发行总额高达350亿元的绿色债券，以资助公共领域的绿色基建项目。去年6月，政府推出新加坡绿色债券框架，列明绿色债券收益适用的领域及项目。