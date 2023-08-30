新加坡马来亚银行半年扣税前盈利增14％至3.8亿元

新加坡马来亚银行（Maybank Singapore）在上半年的扣税前盈利同比增加13.9％至3亿7690万新元，主要得益于贷款损失准备金回注。

马来亚银行（Maybank）星期三（8月30日）发布截至6月30日上半年业绩时还指出，新加坡马来亚银行上半年基金净收入同比增加5.5％至3亿9730万新元，主要得益于资产总量的增长，而净利息收益率（NIM）同比持平，因为较高的资产收益率部分被融资成本的上升抵消。

与此同时，由于财务收费和财富管理收入疲软，新加坡马来亚银行上半年的非利息收入同比下跌20.7％，这导致净收入减少3.8％至5亿6110万新元。

马来亚银行是东南亚资产第四大的银行，总部设于马来西亚首都吉隆坡。根据业绩文告，马来亚银行上半年集团净利同比增加26％至46亿令吉（13亿4000万新元），扣税前盈利同比增加21.8％至64亿3000万令吉（18亿8000万新元）。它宣布将派发每股令吉29仙的中期股息，股息派发率为75.9％，股息收益率为6.54％。

集团上半年净营运收入同比增加8.6％至136亿3000万令吉，其中，非利息收入增长最快，同比大增61％至40亿1000万令吉。然而，基金净收入减少4.4％至96亿2000万令吉，因为过去一年的加息和存款压力，导致净利息收益率受压。

6月30日，集团总放贷同比增加5.3％，马来西亚市场同比增加3.9％，印度尼西亚市场同比增加2.2％，新加坡市场则同比减少1.7％。另一方面，集团总存款同比增加2.8％，新加坡市场同比增加6.4％，马来西亚市场增加0.2％，主要是定期存款增加的带动。

集团表示，继续看好本区域的展望，尤其是马来西亚市场。

季度业绩方面，文告指出，集团第二季净利同比扬升45.4％至23亿4000万令吉（6亿8000万新元）。集团第二季净营运收入同比增加15.9％至73亿1000万令吉，其中，非利息收入增长最快，同比大增119.3％至24亿8000万令吉，主要得益于财务和市场收入增加。然而，基金净收入小幅减少至48亿3000万令吉，因为持续的融资竞争导致净利息收益率受压。