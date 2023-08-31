进入8月的交易尾声阶段，美股主要股指实现连续四个交易日的上涨，星期三（8月30日）收盘，纳斯达克指数收高0.54%，标普500指数上扬0.38％，道琼斯工业指数微涨0.11％。

这些上涨帮助美股三大股指收窄了月度跌幅。道指和标普500指数8月份的跌幅均超过1%，纳指的跌幅超过2%。最新公布的一批经济报告显示经济增长放缓，巩固了市场对美国联邦储备局即将结束加息的押注。

本地市场在美国发布重要通胀和就业数据前谨慎观望，新加坡海峡时报指数星期三闭市跌2.87点或0.09%，收报3220.22点。

以下是星期四（31日）可关注的股票：

1. 翱兰集团（Olam Group）宣布，其全资子公司翱兰食品原料（Olam Food Ingredients，简称ofi）已获得一项总额达17亿5000万美元（约23亿6200万新元）的多期可持续性相关贷款。融资所得款项将用于ofi的现有贷款再融资和一般公司用途。

2. 运通网城资产管理公司（EC World）今早开市前向新交所申请暂停交易，主要是鉴于信托及其子公司或无法根据其现有离岸设施全额偿还8月31日到期的离岸利息费用的高风险因素。

3. 香格里拉亚洲（Shangri-La Asia）公布截至6月30日的2023年上半年业绩，净利为1亿3140万美元，去年同期净亏损1亿5820万美元；每股盈利3.688美分，去年同期每股亏损4.429美分。上半年营收为10亿零600万美元（约13亿5822万新元），同比增长60.3%。收入和盈利的显著增长主要由于旅行活动反弹、疫情相关限制放松以及消费者需求积压背景下，酒店业务强劲复苏。

4. 马来亚银行（Malayan Banking Berhad）发布截至6月30日的2023年第二季业绩，第二季净利23亿3856万令吉（约6亿8256万新元），同比增长45.4%，每股盈利相应増至令吉19.40仙。第二季总营收为161亿3464万令吉，同比增长58.10%。

5. 星狮地产信托（Frasers Centrepoint Trust）宣布以现金3亿3800万元脱售樟城坊（Changi City Point），脱售价高于该物业在7月底的独立估值3亿2500万元。该项出售预计将带来2000万元的资本收益。文告说，脱售预计于11月15日完成，公司打算用所得款项净额偿还利率较高的贷款，将信托的总杠杆率从40.2%下降到37.1%。

6. 粤港湾控股（Guangdong – Hong Kong Greater Bay Area Holdings）发布截至6月30日的2023年上半年业绩。上半年净亏损7亿4086万元人民币（约1亿3729万新元），去年同期亏损为8亿7420万元人民币。亏损主要由于中国房地产行业经营环境不利，购房者信心不足，导致物业销售面积和平均售价严重下滑。上半年收入为16亿2418万元人民币，同比增长23%。