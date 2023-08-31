SBF同大华和Y3 Technologies合作 助企业进军亚细安

新加坡工商联合总会（SBF）同大华银行（UOB）和物流软件公司Y3 Technologies合作，从国际化和跨境电子商务活动着手，协助本地企业拓展到亚细安市场。

工商联合总会星期四（8月31日）在亚细安会议上，与大华银行续签谅解备忘录，合作支持新加坡企业的国际化计划，尤其是在进军亚细安区域方面。

双方将合作采取措施和展开国际化活动，促进新加坡与其他国家之间的贸易和投资。这项合作为新加坡企业提供市场信息、商业配对、人才方案以及使用迈向国际＠SBF（GlobalConnect＠SBF）和大华银行外国直接投资咨询部（FDI Advisory Unit）提供的服务。

大华银行副主席兼总裁黄一宗在会议上讲话时指出，过去10年，近4000家企业利用大华银行的外国直接投资咨询部服务，将业务拓展至海外市场。集团今年6月宣布在东京设立第10所外国直接投资咨询中心，支持想进军东南亚市场的日本公司。

工商联合总会还在会议上与叶水福集团（YCH Group）旗下的Y3 Technologies签署备忘录，支持新加坡企业进入亚细安及其他市场时展开的跨境电商活动。

双方将通过工作坊、活动和咨询会，协助新加坡企业利用电商平台和服务，如电子市场渠道管理、物流和订单履行，来扩大海外业务。

工商联合总会主席林明彦说，亚细安经济今年预计增长超过4％，中产阶级不断增长、数码化步伐迅速、拥有丰富的自然资源以及进一步推动区域一体化，对寻求扩张和增长业务的新加坡企业来说，非常有吸引力。