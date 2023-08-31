本地股市星期四早盘涨12.91点

华尔街股市星期三（8月30日）集体收高，延续了前三个交易日的上涨势头。纳斯达克指数收高0.54%，标普500指数上扬0.38％，道琼斯工业指数微涨0.11％。

亚洲主要股市星期四（31日）早盘跌多涨少，深圳和台湾股市领跌，唯有东京股市呈现上涨。本地股市方面，新加坡海峡指数指数截至中午12时上扬12.91点或0.4％，报3233.13点。

16只海指成分股上涨，丰益国际（Wilmar Intl）、华业集团（UOL）和胜科工业（Sembcorp Ind）领涨，涨幅分别为4.71％、2.16％和1.83％。10只海指成分股下跌，创业公司（VentureCorp）、扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）和泰国酿酒（Thai Beverage）领跌，跌幅分别为2.62％、1.73％和1.72％。

美国商务部在星期三公布的修正数据显示，今年第二季度美国国内生产总值（GDP）按年率计算增长2.1%，低于此前的预期。拥有“小非农”之称的美国ADP就业报告显示，8月份私营部门就业人数增加了17.7万人，不及预期的19.5万人。这些疲软的数据支撑了美国联邦储备局将放缓加息步伐的预测。与美联储政策挂钩的掉期交易显示，今年再次加息25个基点的可能性低于50%。

Nationwide Funds Group的投资研究主管哈克特（Mark Hackett）指出：“投资者的反应是‘坏消息就是好消息’，押注经济放缓将导致美联储不那么激进。但是，如果数据继续摆动，就会增加风险因素，因为盈利复苏对于市场持续强劲至关重要。”

Wealthspire Advisors高级副总裁波尔舍（Oliver Pursche）说：“很明显，美联储的紧缩政策正在产生预期的效果。这反映在新增就业岗位和岗位空缺数据上。就目前而言，今年美国可能不会出现经济衰退。”

接下来，市场将密切关注会在这个星期五公布的美国8月非农就业报告。市场预期美联储在做出下一步利率决策时将采取以数据为导向的方法，因此通胀和劳动力数据将成为美国央行最重视的因素。