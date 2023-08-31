首百家挂牌公司女董事达23% 低于法定机构和慈善机构

截至今年6月，在新加坡交易所挂牌的前100家公司董事会中，女董事比率达22.7%，超过去年底的21.5%，也更靠近董事会多元化理事会（Council for Board Diversity，简称CBD）所设的25%目标。

不过，挂牌公司的这项指标，仍远低于新加坡法定机构（32%）以及前100家慈善机构（29.5%）。

此外，前100家挂牌公司当中，有13家的董事会由清一色男董事组成。这些公司包括旅店置业（Hotel Properties Limited）、博纳产业（PropNex），以及大华继显（UOB-Kay Hian）。

哈莉玛总统星期四（8月31日）出席董事会多元化理事会五周年论坛时，强调公司和政府机构应在选择人才的过程中反映多元化，同时为那些最有能力、最能胜任工作的人提供机会。

“多元化并不需要牺牲精英管理。我们不会规定董事会必须要有一定人数的女性，我们想要的是，在考虑一个职位需要什么样的经验、技能和能力后，我们会想是否也有女性能够胜任。”

哈莉玛总统强调，为女性创造一个能赋权予她们的生态系统非常重要。“我们必须看到所有的领域、结构和系统，看看是什么在阻碍我们，无论是传统观念或社会偏见。我们必须打破这一切。”

董事会多元化理事会由社会和家庭发展部于2019年设立，它的前身是多样化行动委员会。理事会致力于鼓励组织利用董事会多元化来实现商业价值，长期目标是实现董事会中男女董事比例相等。