渣打银行员工9月起 可享20周有薪育婴假

今年9月起，在本地雇有约9000名员工的渣打银行，将为所有员工提供20周有薪育婴假。渣打雇员不论性别和服务年资，都可以享有这项领先银行业的福利。

渣打银行星期三（8月30日）发文告，宣布推出加强版的全球育婴假（parental leave）福利。9月1日起，银行将在全球范围内，统一育婴假，为所有父母提供更平等的机会，承担照顾子女的责任。

这项加强版的福利，旨在支持所有在职父母，也是渣打银行承诺推动更公平和包容的企业文化措施之一，希望让员工在平衡家庭生活与事业的同时，发挥自己的潜力。

现年35岁的刘展玮，甫在去年8月加入渣打银行担任企业客户高级经理。他和妻子余佳燕（31岁）将在9月迎来第一胎，到时可享有公司提供的20周有薪育婴假。

他在星期四（31日）受访时指出，妻子预产期将至，夫妻俩已请陪月嫂帮忙坐月，不打算麻烦双方父母或请女佣，因此新福利恰逢其时，让他有更多时间陪伴妻子和学习照顾孩子。

由于公司允许员工分阶段请育婴假，刘展玮暂时无意一次过休完20周。“由于新福利刚宣布不久，我还没和上司讨论请假细节，但他非常支持。”

渣打银行新加坡、澳大利亚、文莱人事主管王暘昇说，公司重视员工的体验，通过更好地支援员工的家庭需求，公司希望让银行成为每个人工作、成长和取得成功的理想职场。

渣打银行已在2017年，实施女员工可请20周有薪产假和领养假的措施。目前银行超过八成员工也享有灵活工作安排。

政府已宣布，从2024年1月1日起，将父亲的有薪陪产假，从现有的两个星期增至四个星期。雇主可自行决定是否提供这额外两周的假期，雇员请假期间的薪资由政府承担。