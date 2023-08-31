蔡厝港馨乐园又爆新事件 女教师绑学童在椅子上

馨乐园幼儿园粗暴对待学童事件持续发酵，一名家长爆出，蔡厝港分院的另一名英语女教师，将她23个月大的孩子绑在椅子上防止他随意走动。

《联合早报》日前报道，馨乐园幼儿园（Kinderland）兀兰坊分院和蔡厝港金光坊（Sunshine Place）分院，先后传出教师粗暴对待学童事件。涉案的33岁和48岁前女教师皆被捕，前者星期三（30日）已被控上法庭，被令还押在心理卫生学院接受心理评估。

蔡厝港金光坊（Sunshine Place）馨乐园幼儿园分院。（白艳琳摄）

在蔡厝港分院流出的19秒视频中，一名据称是张姓的女华语教师，将水壶递给男童要他喝水，接着竟用双手拍打男童的头部，再推走男童，全程还把双腿跨在小椅子上，有失教师的形象。据悉，她较后已被园方要求休缺席假。

李姓家长（31岁，教职人员）星期四（31日）告诉《联合早报》，同一课堂上的林姓英语教师，也曾做出一些“不当行为”，令她大为不满。

她说，院方今年4月底通过手机应用，向家长发来学童的活动合照。岂料她定睛一看，发现23个月大儿子的裤子出现一条“安全绳”，将他固定在椅子上，脚不着地。“我起初觉得很诧异，因为孩子年幼，可能在移动椅子时会向前倾倒而受伤。”

经过调查沟通，院长才告知李姓家长，是因为她的孩子调皮不配合、随意推动椅子，林姓英语教师为了维持课堂秩序，于是使用了“安全绳”，前后长达两周。“但院长强调，这是单一事件，已要求英语教师不要继续这样做。”

李姓家长透露，这名英语教师平日不苟言笑，偏好听话的学生。老师虽然多次反映孩子的问题，但无论如何都不应该绑着孩子。她说：“难怪我的儿子在那段期间情绪很不稳定，或许和被老师绑在椅子上有关。”

这张绑着“安全绳”的合照在李姓家长投诉的当天下午3时就被撤下，李姓家长后来从另一名家长得知，两年前就发生过绑“安全绳”事件。由于担心孩子的安危，李姓家长为儿子办理退学手续，在5月底离开蔡厝港金光坊分院，并向馨乐园幼儿园总部和幼儿培育署通报此事。

《联合早报》正向馨乐园及幼儿培育署了解更多详情。