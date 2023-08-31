9月起国大协会每月会费涨至80元

营运开支在过去数年剧增，拥有约1万5000名会员的新加坡国立大学协会，9月1日起把每月会费从60元上调至80元，明年9月会再进一步涨至100元。

有会员指会费增幅过高，福利却没显著提升，不排除涨价后退出协会。

1954年成立的国大协会（The National University of Singapore Society，简称NUSS）开放给国大毕业生和其他国内外大学毕业生加入。协会在肯特岗、新达城以及曼德礼路设有会所，设施包括泳池、健身房、卡拉OK与活动室等。

国大协会管理委员会星期四（8月31日）答复《联合早报》询问时，证实会员费将分阶段调涨。

发言人说，协会原定计划把会费从60元，一次过涨至100元，另外给予每月20元回扣，让会员用在餐饮、活动和设施的费用上，为期一年。不过，在8月16日召开的会议上，管理委员会聆听会员反馈后决定做出调整。

根据8月1日发给会员的内部通告，上一轮会费调整是在2013年。协会预计，今年净亏损达290万元，因此涨价是迫不得已的最后方案。

毕业自国大的理财顾问黄勝利（34岁）2017年8月加入协会成为会员。冠病疫情前，他主要使用会所设施见客户，但疫后一些会议已转线上举行，使用率减少。

“已宣布的会员月费涨幅显著，今年涨33%，明年又再涨，但福利并无明显增加。我可能会在年底前放弃会员资格。”

国大协会管理委员会发言人说，现阶段难以预测会有多少会员因会费增加，选择终止会员身份。